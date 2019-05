TVP rusza z wielkimi inwestycjami. Jacek Kurski czekał na pieniądze od rządu

100 mln zł ma kosztować nowy budynek TVP, do którego przeniosą się redakcje programów informacyjnych telewizji publicznej. To jedna z inwestycji, które kierowana przez Jacka Kurskiego spółka musiała wstrzymać do czasu otrzymania finansowej kroplówki od rządu.

Podziel się Dodaj komentarz