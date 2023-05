"Twoja kariera na tym cierpi". Szef IBM ostrzega pracujących zdalnie

IBM jest jedną z tych firm, które skorzystały na powszechności zastosowania modelu pracy zdalnej. Firmy, które umożliwiły taki tryb pracy zatrudnionym, zainwestowały w usługi w chmurze oferowane m.in. właśnie przez IBM. I chociaż technologiczny koncern jeszcze nikogo nie ściąga z domu do biura, to jednak jego szef przestrzega: ci, którzy myślą o awansie, powinni sami się w nim pojawiać.

Nie licz na awans, gdy pracujesz zdalnie

Szczególnie dotyczy to osób myślących o rozwijaniu kariery na stanowiskach kierowniczych. CEO IBM-u uważa, że powinny one budować relacje z przyszłymi podwładnymi w miejscu pracy.

CEO dodał też, że w jego poczuciu zatrudnieni pracują lepiej, gdy robią to wszyscy razem w jednym miejscu. W jego ocenie praca zdalna sprzyja tylko określonym zawodom jak np. obsługa klienta czy programiści . Jednak i oni muszą obawiać się o perspektywy swojego awansu. Wszystko przez fakt, że ich przełożeni nie mają możliwości obserwowania ich w warunkach ich codziennej pracy, więc nie mają pewności, jak radzą sobie w kryzysowych sytuacjach i jak reagują na stres.

Koncern IBM zatrudnia ok. 260 tys. osób. Początkowo firma planowała w tym roku redukcję 5 tys. etatów ( co wpisywałoby się w trend obserwowany wśród gigantów technologicznych ), lecz finalnie zwiększyła zatrudnienie o 7 tys. osób.

Szefowie nienawidzą pracy zdalnej, w przeciwieństwie do pracowników

To kolejny głos spośród osób zarządzających dużą grupą pracowników, którzy są przeciwnikami pracy zdalnej. Jedną z osób najgłośniej ją krytykujących jest Elon Musk. Miliarder najpierw pracownikom Tesli postawił warunek: wróć do biura albo odejdź , a następnie, tuż po przejęciu Twittera, zlikwidował możliwość pracy zdalnej zatrudnionym w cyfrowym gigancie.

Część z nich podnosi argument młodych pracowników. Wskazują, że początkujący nie mają możliwości nauki i mentoringu, gdyż nawet jeżeli przyjdą do firmy, to przywitają ich tam puste biurka. Tłumaczyła to w rozmowie z money.pl ekspertka Personnel Service, firmy specjalizującej się w rekrutacji pracowników.