Ubywa Chińczyków. Oto dlaczego polityka Pekinu nie działa

zabawne, jak się to czyta. Bo pamiętam czasy, kiedy w chinach były rygorystyczne ograniczenia w tym zakresie. A zasada jest prosta, im bogatsze społeczeństwo, tym bardziej leniwe i mniej skore do poświęceń. Bo dzieci, to poświęcenie..Bogaty grafik wydatków, których kiedyś nie było ( Wszystkie agd, rtv, gadżety , wyjazdy, ubrania) sprawiają, że ludzie "dochodzą do wniosku", że ich nie stać.....na rezygnację z komfortu....