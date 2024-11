Chcą uciec ze Stanów po wygranej Trumpa. Oto gdzie kupują nieruchomości

Koński już ma swoją przystań we Włoszech. Na razie nie musi uciekać.Wystarczy, że należy do Iustiti i do PO . Nie musi obawiać się doprowadzenia do prokuratury. A gdy prokuratura złożyła mu wizytę to wyciągnął kopytka i zemdlał, co wpłynęło na decyzję Sędziny, że zła prokuratura męczy niewinnego Romka i trzeba chronić jego zdrowie. W przeciwnym wypadki Iustitia załatwi ją i nie będzie mile widziana w szeregach prawdziwej sprawiedliwości. Potem już Romek pewny swego nie musiał stawiać się na wezwania prokuratury. Przecież jego zdaniem była nielegalna. Niestety jego przeciwnicy nie mają ani takiego zaplecza prawniczego, ani takich zdolności aktorskich, które chroniłyby ich przed doprowadzeniem do bodnarowskiej prokuratury. Po zwyciestwie jego silnego kandydata Hrabiego Sikorskiego w Polsce nastąpi wszechobecna sprawiedliwość i będzie można już w pełni bezpiecznie realizować swoje plany. Dorżnie się reszty watahy i będzie wszechobecny POwski porządek. Ale tak jak liczyłem na mądrość Amerykanów liczę na mądrość Polaków.