Ukraińcy stawiają na Berlin. Oto ilu wybrało kierunek niemiecki

Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) potwierdził WP Finanse, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę do Niemiec przybyło ponad milion uchodźców, głównie kobiet i dzieci. Najwięcej z nich osiedliło się w Hamburgu, Berlinie oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Lena Treß z BAMF zauważa, że napływ nowych uchodźców zaczyna wyhamowywać.

Dlaczego Ukraińcy wybierają Niemcy?

Eksperci wskazują, że migracja do Niemiec nasiliła się od III kwartału 2023 r. Yuryi Grygorenko z agencji pracy Gremi Personal zauważa, że wyjeżdżają głównie osoby nieaktywne zawodowo w Polsce.

Natomiast Mateusz Żydek dodaje, że Polska oferuje niewiele zachęt do długoterminowego pobytu, co skłania Ukraińców do poszukiwania lepszych warunków w innych krajach.