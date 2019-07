wiadomości oprac. Krzysztof Janoś 19 minut temu

Ukraińcy wyzywani i zastraszani. Wstrząsający film z plantacji szparagów

"Zamknij mordę i do roboty" - krzyczy na ukraińskich pracowników ich nadzorca na polu szparagów. To zresztą nie są najgorsze słowa jakich używa. Poniżani próbują się bronić, ale wracają do pracy.

