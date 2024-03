Ukraińskie zboże zasypało polskie porty? Dosadny komentarz eksperta

"Wysokie przeładunki w pierwszej części sezonu, zwłaszcza w okresie od lipca do listopada 2023 roku, wynikały z realizacji wcześniej podpisanych kontraktów (w znacznie lepszych cenach). W ostatnich miesiącach krajowe ziarno stało się niekonkurencyjne na rynkach światowych, a ograniczona podaż ze strony rolników nie zachęcała eksporterów do aktywnego poszukiwania rynków zbytu . Stąd obserwowany spadek tempa przeładunków" - czytamy w analizie Mirosława Marciniaka.

Mniej zboża z Ukrainy w Polsce

Marciniak podkreślił, że w 2024 r. w polskich portach przeładowano ok. 205 tys. t zboża. "To daje ok. 100 tys. ton miesięcznie, a więc ok. 10 proc. naszych możliwości przeładunkowych" - czytamy.