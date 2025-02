Ulga po wyborach w Niemczech. Rynki uspokojone

jedno jest pewne, jeżeli jacyś niemcy nam zagrażają to neofaszyści z AfD. Kilka dni temu Musk wziął udział w wiecu poparcia dla AfD i stwierdził że Niemcy powinni być dumni ze swojej historii i kultury. Dodał że w Niemczech zbyt wiele uwagi poświęca się winom z przeszłości. Dzieci nie odpowiadają za grzechów swoich rodziców, dziadków czy pradziadków. Widać tu wyrażnie rozgrzeszanie niemców z nazistowskich zbrodni i wręcz zachęcanie aby niemcy znowu powrócili do idei 1000 letniej rzeszy. Co istotne liderka AFD z Norymbergi Roon na Facebooku zamieściła zdjęcie Adolfa z dopiskiem „Adolf, proszę wróć! Niemcy potrzebują Cię!” i „Tęsknimy od 1945”. Natomiast w czerwcu 2023 Weidel zamieściła w sieci komentarz stwierdzając że tereny dawnej NRD to Niemcy Środkowe. Z tego wynika jasny wniosek że dla AfD Niemcy wschodnie to nasze ziemie zachodnie, czyli sytuacja jaka była przed 1939r.