Umorzenie składek, ale nie dla wszystkich. ZUS przypomina o ważnym terminie.

ZUS zaznaczył, że warunkiem umorzenia składek będzie spadek przychodu z prowadzonej działalności o co najmniej 40 proc. między porównywanymi miesiącami, czyli między wrześniem 2024 r. a wrześniem 2023 r. albo październikiem 2024 r. a październikiem 2023 r. Jeżeli natomiast płatnik składek rozpoczął działalność w 2024 r., będzie to okres - wrzesień 2024 r. do sierpnia 2024 r.