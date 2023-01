Unieważnienie małżeństwa a rozwód – jakie są różnice?

Sądy okręgowe, które zajmują się rozpoznawaniem pozwów rozwodowych, poinformowały, że w I kw. 2022 roku wpłynęło do nich 19,9 tys. pozwów w tej sprawie, niemal tyle samo co rok wcześniej. Jednak nie tylko w ramach rozwodu małżonkowie mogą się ostatecznie i formalnie rozstać. Może dojść również do unieważnienia małżeństwa. Jakie są różnice pomiędzy unieważnieniem a rozwodem?