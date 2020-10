UOKiK chce nowych uprawnień. Wyłączy stronę internetową i nagra ukrytą kamerą

Cztery postępowania przeciwko Biedronce. UOKIK gromadzi materiał dowodowy

Co dalej? Urzędnicy - za zgodą sądu - będą mogli podczas kontroli posługiwać się fałszywymi danymi osobowymi. Wszystko po to, by móc doprowadzić na przykład do podpisania umowy. Do tej pory urzędnik nie mógł w pełni sprawdzić, jak wygląda proces sprzedaży. Teraz będzie mógł w umowie podać fałszywe dane. Ma to być bat choćby na firmy organizujące specjalne pokazy i wciskające seniorom komplet garnków oraz kilkuletnią pożyczkę w pakiecie.