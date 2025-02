Upadłość Rafako będzie kosztować 37 mln złotych. Podano liczby

W związku z ogłoszeniem upadłości spółki 19 grudnia 2024 r. (prawomocne 21 stycznia), jej syndyk podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na koszty upadłości w wysokości ok. 37,1 mln zł. "Utworzona rezerwa będzie miała ujemny wpływ na wynik finansowy (…) za 2024 r." - napisano w komunikacie.

Zobacz także: Słynny targ świeci pustkami. "Wygląda to fatalnie"

Wielkie problemy Rafako

Zarząd Rafako złożył wniosek o ogłoszenie upadłości 26 września 2024 r. , wskazując na brak możliwości uzgodnienia z kluczowymi wierzycielami szczegółowych zasad konwersji zobowiązań spółki na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym lub alternatywnego scenariusza dalszej restrukturyzacji zobowiązań spółki, które pozwoliłyby na redukcje zadłużenia. To według Rafako mogłoby pozwolić firmie odzyskać zdolność pozyskania finansowania zewnętrznego na realizację przyszłych zamówień.

Rafako to spółka akcyjna, notowana na GPW. Większość akcji należy - wg informacji zarządu - do obligatariuszy upadłej spółki PBG. Jest wykonawcą bloków energetycznych i producentem urządzeń dla energetyki. Spółka jest jednym z największych pracodawców w regionie raciborskim.

Pod koniec stycznia związku z Rafako, a także raciborscy samorządowcy wystosowali list otwarty do premiera o przyspieszenie procedur mających zmierzać do uratowania zakładu. Jak napisano w liście, choć ARP podjęła rozmowy z syndykiem, "jednak tempo tego procesu sprawia, że obecnie syndyk, który starał się zachować miejsca pracy, został zmuszony do rozpoczęcia zwolnień grupowych".