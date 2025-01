Grupowe zwolnienia w Rafako. Związkowcy apelują do premiera Tuska

W liście do premiera sygnatariusze podkreślili, że tempo działań Agencji Rozwoju Przemysłu i Ministerstwa Aktywów Państwowych jest zbyt wolne, co zmusiło syndyka do rozpoczęcia zwolnień grupowych. W związku z tym domagają się pilnej interwencji rządu, argumentując, że bez niej zakład przestanie istnieć.