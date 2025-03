USA kontra Chiny. Wojna handlowa przenosi się na morza i porty

USA zaostrzają działania wobec dominacji Chin w przemyśle stoczniowym. Władze planują nałożenie opłat do 1,5 mln dol. za chińskie statki zawijające do amerykańskich portów. Kongres rozważa także ustawę SHIPS for America Act, by odbudować krajowy sektor stoczniowy i zmniejszyć zależność od Pekinu - CNBC.