W co gra Orlen? Ekspert wyjaśnia, o co chodzi z paliwowym problemem

Problem na rynku paliw

- W Polsce ok. 2/3 zużycia diesla pokrywa krajowa produkcja z Płocka i Gdańska, a w 1/3 popytu musimy zaspokajać przez import. Z cennika Orlenu wynika, że hurtowa cena diesla to dziś 5,1 złotego netto za litr. Jeżeli od tej ceny odejmiemy akcyzę i opłatę paliwową (1,53 PN) – zostaje cena diesla na poziomie ok. 3,57 - wyjaśnia dla money.pl Dawid Czopek zarządzający w Polaris FIZ, ekspert rynku paliw.

- Cena diesla w portach ARA, to dzisiaj ok. 3,22 PLN, co oznacza, że na wszystkie opłaty związane z przywiezieniem tego paliwa do Polski zostaje ok. 0,35 groszy. Opłaty te to nie tylko transport, ale też tzw. blendowanie (dodawanie biopaliw), opłaty magazynowe itp. Moim zdaniem przy takiej marży import nie jest opłacalny - dodaje ekspert.