W najbliższych miesiącach może być gorzej. Nowa prognoza dla gospodarki

"W najbliższych miesiącach dostrzegamy wysokie prawdopodobieństwo nasilenia tendencji spadkowych w Polsce" - piszą eksperci Credit Agricole w komentarzu do najnowszych danych o koniunkturze w przemyśle. PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się we wrześniu do 48,6 pkt. wobec 47,8 pkt. w sierpniu.