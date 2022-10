W popularnych drogeriach wróciły puste półki. Tak to tłumaczą

W ostatnim czasie zjawisko pustych półek było wywoływane przez pandemię – gdy zaniepokojeni Polacy masowo robili zapasy najpotrzebniejszych produktów , takich jak mydło, papier toaletowy, środki czyszczące i dezynfekujące, co widać było zwłaszcza w popularnych drogeriach, a także całkiem niedawno – latem, gdy wyjątkowe "wzięcie" miał cukier, który błyskawicznie znikał ze sklepów. Puste półki widać też było w lipcu w niektórych sklepach Biedronki. Sieć tłumaczyła wówczas, że to lokalny problem. Media ustaliły, że sięga jednak znacznie dalej niż, sugerowały początkowe doniesienia, i dotyczy wielu miast, a "Gazeta Wyborcza" wskazywała, że Biedronka ma problemy z logistyką.

Braki produktów w Rossmannie. Co oznaczają czerwone kropki?

Puste półki w drogeriach. Tak tłumaczą to Rossmann i Hebe

O to, co się dzieje, zapytaliśmy oficjalnie obie sieci. Rossmann w połowie września odpowiedział nam, że na półkach nie ma niektórych artykułów, ponieważ sieć "przygotowuje się do nowego sezonu jesienno-zimowego i szykuje miejsce na liczne nowości". Firma tłumaczyła, że po akcjach promocyjnych "zdarza się, że, zanim produkt ponownie trafi do sklepów, mija jakiś czas i stąd informacja o czasowych problemach z dostępnością".