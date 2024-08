W Teksasie wydrukowali całe osiedle. Domy z drukarki ważącej pięć ton

Technologia drukowania domów w 3D jest nie tylko szybsza, ale i tańsza oraz wymaga mniej materiałów budowlanych – tak twierdzi firma ICON, odpowiedzialna za budowę 100 domów w mieście Georgetown w Teksasie . Wykorzystano do tego drukarkę 3D Vulcan o szerokości ponad 13,7 m i wadze 4,75 tony – podaje Reuters.

Efektywność i koszty budowy

– W miejscu, gdzie kiedyś ściany domów stawiało pięć różnych ekip, my mamy teraz jedną załogę i robota – powiedział kierownik projektu Conner Jenkins. Pierwszym etapem budowy jest wymieszanie proszku betonowego, wody, piasku oraz innych dodatków, a następnie masa jest pompowana do drukarki. Dysza drukarki wyciska mieszankę niczym pastę do zębów, nakładając warstwy jedna po drugiej według wcześniej zaprogramowanej ścieżki. Tekstura ściany przypomina sztruks.