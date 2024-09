W tym mieście dają 100 tys. zł górnikom na założenie własnego biznesu

Górnicy dostaną dotacje na założenie firmy

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do projektu, mogą liczyć na indywidualną ścieżkę przedsiębiorczości, na którą złożą się m.in. działania weryfikacyjne i przygotowawcze do założenia działalności gospodarczej. Obejmą one np. ocenę umiejętności, predyspozycji zawodowych oraz motywacji kandydata do projektu - przekonuje bytomski urząd pracy.