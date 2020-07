Wakacje 2020. LOT wznowił loty międzynarodowe, ponad 70 kierunków

- 1 lipca pierwsi pasażerowie polecieli na pokładach samolotów LOT-u do: Berlina, Amsterdamu, Dusseldorfu, Barcelony, Pragi, Budapesztu, Wilna, Kijowa, Dubrownika i Splitu. 2 lipca dołączą do nich podróżni lecący do Wiednia i Oslo, z kolei od 3 lipca ruszają letnie połączenia, a pasażerowie mogą zacząć planować podróże także poza Europę - podał przewoźnik w czwartkowym komunikacie.

- Od lipca do rozkładu powrócą cztery połączenia krótkodystansowe: do Londynu (lotnisko Londyn-Heathrow), oferowane od 15 lipca - do końca lipca z częstotliwością raz dziennie, a od sierpnia dwa razy dziennie; do Tirany, dostępne od 4 lipca z Warszawy (dwa razy w tygodniu) oraz od 5 lipca z Gdańska i Katowic (raz w tygodniu); do Czarnogóry - od 4 lipca cztery razy w tygodniu dostępne będą połączenia Warszawa - Podgorica, a dwa razy w tygodniu Warszawa - Tivat. Od 9 lipca do Podgoricy raz w tygodniu polecą także pasażerowie z Poznania; na Ukrainę, obejmujące dwa bezpośrednie połączenia z Warszawy - od 1 lipca na lotnisko Kijów-Boryspol oraz od 15 lipca do Odessy - wymienia dalej LOT.