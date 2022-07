Wakacje kredytowe w ING Banku Śląskim. Jak i kiedy złożyć wniosek?

Rządowe wakacje kredytowe. Na czym polegają?

Wniosek o wakacje kredytowe w ING Banku Śląskim

Wniosek o rządowe wakacje w ING Banku Śląskim kredytobiorcy będą mogli złożyć od 29 lipca 2022 roku. Aby złożyć wniosek elektronicznie, należy wybrać kredyt, dla którego chcemy zawiesić raty, a następnie wybrać "wniosek o zawieszenie spłaty kredytu". W dokumencie zobaczymy wszelkie informacje o okresie zawieszenia. Po złożeniu wniosku natomiast powinniśmy otrzymać potwierdzenie dostarczenia dyspozycji do banku. Jeżeli kredytobiorca nie ma dostępu do aplikacji bankowej, wówczas wniosek o rządowe wakacje kredytowe w ING złoży, udając się do placówki banku.