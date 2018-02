Fiskus pomaga rozliczać PIT. Wstępnie wypełnione zeznanie

Fot. wutzkohphoto, Shutterstock Wstępne wypełnienie zeznania podatkowego to jedno z ułatwień oferowanych przez US

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe sporządza Urząd Skarbowy na wniosek podatnika rozliczającego się na druku IT-37 lub PIT-38. Jest to jedno z ułatwień w rozliczaniu PIT oferowane przez fiskusa.

Fiskus pozostawia do dyspozycji podatników wiele ułatwień. Jednym z nich jest wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, o które od 15 marca wnioskować mogą podatnicy rozliczający się według formularzy PIT-37 i PIT-38.

Czym jest wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe?

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, czyli PFR (Pre-Filled tax Return) to propozycja wypełnienia deklaracji PIT, przedstawiona przez urząd skarbowy na wniosek podatnika.

Administracja skarbowa podejmuje się wypełnienia wstępnego formularza PIT-37 lub PIT-38 w celu ułatwienia podatnikowi złożenia deklaracji końcowej. Podstawą do zestawienia danych podatkowych są druki sporządzone przez płatników lub instytucje rentowe. Jeśli we wstępnie wypełnionym zeznaniu podatkowym jeden z dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym zostanie pominięty, podatnik musi pamiętać o uwzględnieniu go w końcowej deklaracji.

Propozycję należy także dokładnie sprawdzić pod względem poprawności danych, uwzględnić ewentualne ulgi, odliczenia oraz darowiznę w postaci 1 proc. na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Następnie formularz powinien zostać podpisany i złożony w odpowiednim oddziale lub przez internet. Wstępne rozliczenie przez Urząd Skarbowy jest jedynie wskazówką, nie zaś finalnym zeznaniem podatkowym z uzyskanych dochodów

Kto może wnioskować o wstępne wypełnienie PIT?

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe przez administrację skarbową dotyczy podatników rozliczających się według formularza PIT-37 lub PIT-38.

Pierwszy z nich odnosi się do osób, które w roku podatkowym uzyskały przychód z racji stosunku pracy lub służbowego, umów cywilnoprawnych, praw autorskich lub majątkowych, pobierania stypendiów, rent, emerytur albo zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Wypełnienie wstępne PIT odbywa się wtedy na podstawie druków od płatników i organów rentowych: PIT-11, PIT-8C, PIT-R czy PIT-40A/11A. Możliwe jest rozliczenie wstępne w przypadku deklaracji wspólnej małżonków czy osoby samotnie wychowującej dziecko.

Podatnik składający deklarację PIT-38 rozlicza obejmowane w danym roku podatkowym udziały w spółkach albo sprzedaż papierów wartościowych lub akcji. Formularzem stanowiącym podstawę do sporządzenia wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego jest PIT-8C.

Należy wspomnieć, że w tej kwestii nastąpiła ważna zmiana we wstępnym rozliczaniu PIT przez Urząd Skarbowy. Jeszcze do niedawna usługa ta dotyczyła jedynie podatników PIT-37 z wyłączeniem osób uzyskujących dochód z organów rentowych.

Wstępne wypełnienie PIT – wniosek krok po kroku

Składanie wniosku o wstępne wypełnienie zeznania podatkowego odbywa się za pomocą Portalu Podatkowego prowadzonego przez Ministerstwo Finansów. W górnym panelu na stronie głównej ministerstwa należy kliknąć ikonkę Portalu Podatkowego, a następnie z wyświetlonych kafelków wybrać "e-Deklaracje", "Formularze" lub "PFR". We wszystkich tych zakładkach na liście po lewej stronie znajduje się opcja "Konto Podatnika na Portalu Podatkowym". Po rozwinięciu należy wybrać "Logowanie", jeśli już posiadamy konto lub "Rejestracja", aby je założyć.

Posiadając już własne konto, podatnik chcący złożyć wniosek o wstępne rozliczenie PIT powinien:

wybrać opcje "Pobierz PFR PIT-37 lub Pobierz PFR PIT-38",

wybrać sposób rozliczenia (indywidualnie/z małżonkiem, samotny rodzic) dla PIT-37,

wprowadzić dane takie jak: PESEL lub NIP, pierwsze imię i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu, który podatnik uzyskał w danym roku podatkowym,

zapoznać się z informacjami o dokumentach, które stanowią podstawę do sporządzenia wstępnego rozliczenia PIT,

sprawdzić poprawność danych, nanieść odpowiednie poprawki do deklaracji (wszystkie pola są edytowalne),

podpisać zeznanie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP lub danych autoryzujących, czyli kwoty przychodu uzyskanego w roku podatkowym poprzedzającym rok podawany w rozliczeniu PIT (np. dla deklaracji za rok 2017 będzie to przychód z 2016 roku),

podać adres mailowy, na który zostanie wysłany tzw. kod autoryzujący, umożliwiający wysłanie zeznania podatkowego i pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wnioski o wstępne wypełnienie deklaracji podatkowej dostępne są na Portalu Podatkowym od 15 marca 2018 roku. Warto pamiętać, że podatnik ma 5 prób uwierzytelnienia składanej finalnej deklaracji PIT wygenerowanej przez portal. Po piątym błędzie dostęp blokuje się, ale do dyspozycji podatnika pozostaje złożenie formularza przez e-Deklaracje lub osobiście na papierze.