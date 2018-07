Polska branża bitcoin domaga się zwolnienia kryptowalut z podatku. Pisze do Ministerstwa Finansów

Fot. PHILIPPE LOPEZ/AFP/EastNews Branża chce "wyważenia interesów Skarbu Państwa i podmiotów zajmujących się kryptowalutami".

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin domaga się od Ministerstwa Finansów zwolnienia kryptowalut z podatku od czynności cywilnoprawnych, abolicji za minione lata, a także wydania interpretacji ogólnej, według której kryptowaluty nie są prawem majątkowym.

Przedstawiciele polskiej branży bitcoin w tym tygodniu wysłali do resortu finansów propozycje legislacyjne, które mają rozwiązać problem niepewności co do zasad opodatkowania transakcji kryptowalutowych.

"Aktywnie działamy w grupie roboczej ds. Blockchain, ICO i kryptowalut przy Komisji Nadzoru

Finansowego" - podkreśla stowarzyszenie. "Wraz z grupą ekspertów, opracowaliśmy propozycje zmian w zakresie ustaw podatkowych".

Wideo: Ministerstwo Finansów ma problem z kryptowalutami

Oprócz zwolnienia kryptowalut z podatku od czynności cywilnoprawnych, Polskie Stowarzyszenie Bitcoin oczekuje także wprowadzenie zmian w przepisach o podatku dochodowym, które "wyważą interesy podmiotów zajmujących się kryptowalutami oraz interesy Skarbu Państwa".

"Żywimy nadzieję, że nasze propozycje zyskają aprobatę przedstawicieli Ministerstwa Finansów i staną się podstawą dla powstających obecnie przepisów regulujących rynek walut cyfrowych w Polsce" - napisało stowarzyszenie.

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin w maju wezwało branżę do powołania izby gospodarczej zrzeszającej firmy zajmujące się handlem kryptowalutami. Głównymi celami izby miałoby być uregulowanie kwestii prawnych dotyczących kryptowalut, tokenów i blockchaina oraz obrona interesów podmiotów działających na tym rynku w Polsce.

"Obecna sytuacja wymaga od nas oraz innych podmiotów na rynku połączenia sił i współdziałania. Dlatego na naszym ostatnim zebraniu walnym podjęliśmy jednogłośnie uchwałę o współpracy z fundacją Trading Jam Session oraz innymi osobami oraz firmami, które rozpoczęły już prace nad założeniem izby" - napisało stowarzyszenie w liście otwartym do branży.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl