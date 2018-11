"Na prezent Polacy chcieliby dostać kolejno: coś z elektroniki (24 proc.) i produkty związane z hobby (23 proc.). Jeśli chodzi o produkty związane z hobby, mamy największy rozdźwięk pomiędzy tym, co Polacy dostają, a co chcieliby otrzymać. Kosmetyki chce dostać co czwarty, a książki lub e-booki - co piąty badany. Pieniądze także zainteresowały 20 proc. osób. To znacznie więcej, niż zamierza je podarować. O smartfonie marzy 18 proc. badanych, a o smart zegarku 16 proc. Są to bardzo podobne wskazania, co 2 lata temu. Polaków interesują także dodatki modowe, jak biżuteria, zegarek czy konkretna torebka lub buty. Z elektroniki zdecydowanie chcielibyśmy otrzymać nowy smartfon lub smart zegarek" - czytamy w komunikacie.