Większy od oczekiwań, niemal najgłębszy w tym roku. Spadek w branży budowlanej to dzwonek alarmowy

Bryndza - 1 godz. temu

Wrócił Jonasz i nadchodzą z Don-Aldem czasy anomalii ,biedy - bezrobocia - zapaści gospodarczej-totalnego łamanie prawa uchwałami i opiniami prawnymi oraz wprowadzanie ciekawostek obyczajowych-!!! Nadszedł czas realizacji wschodniej niemieckiej polityki gospodarczej " Polski atom będzie gotowy do polowy lat 2040 tych- , pogłębienia Odry nie będzie, Port kontenerowy nie będzie rozbudowy .Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje na jesieni ustawę o redukcji odległości turbin wiatrowych z 700 do 500 metrów- to nam poprawi zdrowotność szczególnie w chorobach neurologicznych !!!Tak chronią klimat - widać tylko gębą . ! Dyrektywa budynkowa zahamuje całkowicie budownictwo – kogo będzie stać na te fanaberie?? Bogaci już mają budownictwo nisko emisyjne – pozostali do przytułków to jest emanacja programu stagnacji wg. nadzorcy z za Odry i upadku państwa PL.