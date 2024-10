Wielka Brytania ostrzega. Putin "nasila ataki na porty na Morzu Czarnym". Konsekwencje już są

W wydanym przez Downing Street komunikacie napisano, że według brytyjskiego wywiadu Rosja jest coraz bardziej skłonna do prowadzenia na oślep ataków na ukraińską infrastrukturę portową na Morzu Czarnym, a ubocznym skutkiem tych ataków stały się statki towarowe przewożące zboże. Tylko w okresie od 5 do 14 października co najmniej cztery takie statki zostały zaatakowane i prawdopodobnie uszkodzone.