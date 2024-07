Wielka Brytania wybiera i szykuje się na polityczne trzęsienie ziemi. Tak może wpłynąć na rynki

Charu Chanana podkreśla, że Partia Pracy ma w sondażach przewagę około 20 proc. nad Konserwatystami. "Ugrupowanie premiera Sunaka zmaga się z trudnościami w zdobyciu poparcia, a część jej zwolenników przepływa do Partii Reform Nigela Farage'a. To przesunięcie pozwoliło Partii Pracy uzyskać znaczącą, dwucyfrową przewagę w sondażach" - wyjaśnia.

Przewidywana polityka gospodarcza nowego rządu

Ekspertka Saxo Banku zwraca uwagę na ograniczone możliwości budżetowe nowego rządu. "W kontekście obecnej sytuacji można znaleźć znaczące podobieństwa do wyborów w 1997 roku, kiedy Tony Blair i jego kanclerz Gordon Brown kładli nacisk na rozwagę budżetową w pierwszych latach urzędowania. Ostatnie krótkie i burzliwe rządy Liz Truss pokazały, jak rynki obligacji mogą skutecznie ograniczać ambicje fiskalne polityków" - pisze

Chanana podkreśla też, że Manifest Partii Pracy nie zawiera radykalnych planów wydatków, co sugeruje, że jej lider Keir Starmer i minister finansów w gabinecie cieni Rachel Reeves prawdopodobnie będą kontynuować konserwatywną politykę fiskalną, biorąc pod uwagę wysoki poziom zadłużenia.

Stabilizacja brytyjskiej gospodarki

"Chociaż inflacja w sektorze usług pozostaje wysoka, łagodzenie inflacji towarów obniża ogólny wskaźnik inflacji, co może skłonić Bank Anglii do obniżenia stóp procentowych wcześniej niż zrobi to Rezerwa Federalna USA" - dodaje Chanana.