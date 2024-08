Wielka inwestycja Orlenu. "Traktujemy to jako pułapkę"

Z boku 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przedsiebiorstwa Skarbu Panstwa zawsze byly i beda nieoplacalne "Nie moje wiec nie dbam i kradne w kieszen ile wlezie dopuki mozna " takie jest podejscie panstwowych zarzadow stworzonych przez partie rzadzace. Jedni mniej, inni wiecej. Dlatego tylko prywatyzacja sie oplaca. Przedsiebiorstwa prywatne daza do oplacalnosci i zysku firmy. Panstwowym to z regoly obojetne. Egzystuja czesto tylko dzieki naszym podatkom, tak jak np. Fabryka Autobusow w Sanoku, Autosan. Firmy prywatne uzyskujac zysk odprowadzaja podatek do skarbu Panstwa. Taki Autosan juz nie. PIS odkupil wiele, pod przykrywka wtornej nacjonalizacji, Firm tylko po to aby osadzic nimi swoje, totalnie nie wyuczone, " tluste koty" i doic panstwo. Teraz jest to odkrecane. Akurat Tusk zostawil w 2015-ym gospodarke w super stanie na obrotach i pelnych kasach w skarbowce. To wykorzystal PIS rozdajac na lewo i prawo. Bardziej na prawo i w swoja kieszen. Juz zapomnieliscie te wszystkie afery ? Teraz trzeba odkrecac i zaciskac pasa, tez ze wzgledu na zbrojenia ktorych wczesniej robic nie musiano. Ale bedzie dobrze.