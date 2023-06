Wniosek o 500 plus. ZUS przypomina o kluczowym terminie

1 czerwca 2023 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie "Rodzina 500 plus", który potrwa do 31 maja 2024 r.

500 plus. Mija ważny termin

- Jeśli przekażemy go do ZUS jeszcze w czerwcu, to Zakład wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty od czerwca. Z kolei, jeśli wniosek zostanie wysłany w lipcu, to urząd przekaże środki do 30 września wraz z wyrównaniem od lipca" - wskazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.