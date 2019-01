Wójt małej gminy i prezydent Warszawy zarabiają niemal tyle samo. "To patologia"

- W ramach polityki taniego państwa doszliśmy do sytuacji, która jest głęboko patologiczna. Dziś prezydent Warszawy zarabia niewiele więcej niż wójt małej gminy. To jest zupełnie nie do przyjęcia – mówił w środę w Sejmie przewodniczący Związku Miast Polskich i prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.