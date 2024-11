Wolna Wigilia 2025. Polityk Lewicy mówi o "gorzkiej pigułce"

Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy, zgodnie z którą od przyszłego roku Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Nowela przewiduje też, że od 2025 r. trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe.

Sejm odrzucił m.in. poprawki PiS i Lewicy, by 24 grudnia był dniem wolnym już od tego roku. Większości głosów nie uzyskała także poprawka koła Razem, która przywracała pierwotny kształt projektu, by dwie, a nie trzy niedziele poprzedzające Wigilię były handlowe. Ustawa trafi teraz do prac w Senacie.

"To gorzka pigułka"

- To gorzka pigułka dla pracowników handlu, ponieważ liberałowie wepchnęli do tej ustawy dodatkową pracę - ocenił Zandberg w rozmowie z PAP.

Posłowie Razem do niedawna należeli do klubu Lewicy; podczas głosowania nad nowelą wstrzymali się od głosu.

Zandberg podkreślił, że przeciwko poprawce, która wprowadziła do ustawy dodatkową niedzielę handlową, protestowały organizacje związkowe, zrzeszające pracowników handlu. - Trzeba też powiedzieć sobie otwarcie, że można było obronić pracowników handlu, ale zawiodła tutaj frekwencja, bo gdyby Prawo i Sprawiedliwość przyszło na to głosowanie w pełnym składzie, to mogliśmy przegłosować naszą poprawkę - podkreślił, wskazując, że w głosowaniu nad poprawką nie brało udziału 15 posłów PiS.

Lider partii Razem uważa, że ustawę można jeszcze "uratować" podczas prac w senackich komisjach. - To jeszcze można oczywiście naprawić, tylko musi być chęć, a niestety dziś ja tej chęci nie widziałem, bo triumfalizm po liberalnej stronie, że będzie można dowalić pracownikom handlu, dzisiaj na sali (sejmowej), był zupełnie nieprzyzwoity - dodał.

Lewica zapowiada poprawkę

Na konferencji prasowej tuż po środowych głosowaniach posłanki Lewicy zapowiedziały, że ich klub złoży w Senacie poprawkę znoszącą handel w jedną z grudniowych niedziel. Szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapewniła, że uchwalenie ustawy przez Sejm nie kończy prac nad jej treścią.

- Od jutra zabieramy się do pracy, żeby odzyskać dla pracowników handlu także tą jedną wolną niedzielę. Jestem przekonana, że może się to udać - podkreśliła.

Projekt zakładający ustanowienie wolnej Wigilii złożyła w Sejmie Lewica, która chciała, aby zmiany weszły w życie jeszcze w tym roku. We wtorek na posiedzeniu komisji gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny do projektu wprowadzono poprawki Koalicji Obywatelskiej, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lutego 2025 r., a także, by trzy niedziele przed Wigilią były handlowe.

Obecnie zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14, a dwie niedziele poprzedzające ją są handlowe.

Media: możliwe weto prezydenta Dudy

Prezydent może zawetować ustawę o wolnej Wigilii, jeśli trafi do niego w kształcie uchwalonym w środę przez Sejm - dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio

"To rozwiązanie niekorzystne dla pracowników handlu. Myślę, że pan prezydent się na to nie zgodzi. Senat musi poprawić ustawę uchwaloną przez Sejm. W przeciwnym razie posłowie będą pracować nad nią od nowa" - Polskie Radio cytuje nieoficjalnie swoje źródło z Kancelarii Prezydenta.

Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej koszt wolnej Wigilii wynosi od 0,3 mld do 1 mld zł.

