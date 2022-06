Współczynnik zmienności – co to takiego? Kiedy się go stosuje?

Czym jest współczynnik zmienności?

Definicja współczynnika zmienności wskazuje, że mamy tu do czynienia z klasyczną miarą zróżnicowania rozkładu cech. W skrócie nazywany jest on współczynnikiem CV, inaczej miarą względnej zmienności określającą stosunek odchylenia standardowego do średniej. Warto przy tym podkreślić również, czym jest miara zróżnicowania rozkładu. Jest ona rodzajem miary opisującej relację występującą pomiędzy poszczególnymi rozkładami różniącymi się od siebie i od wartości cech wokół wartości centralnych.

Zaliczany jest on do grona miar rozproszenia, zarówno klasycznych, jak i pozycyjnych. Wykorzystuje się go do określenia stopnia zróżnicowania wartości zmiennej. Wraz z nim w grupie miar zróżnicowania wyróżnia się:

średnie odchylenie bezwzględne,

rozstęp,

odchylenie standardowe,

wariancje,

rozstęp ćwiartkowy,

odchylenie ćwiartkowe.

Miary zmienności, nazywane miarami rozproszenia bądź dyspersji, pozwalają na badanie poziomu zróżnicowania wartości cech w populacji. W statystyce wykorzystywane są przy tym dwie grupy miar zmienności:

absolutne,

względne, które zależą od przeciętnej wartości badanej cechy i do nich zaliczany jest współczynnik zmienności.

Ponadto ze względu na sposób ustalania współczynnika zmienności można wyróżnić: