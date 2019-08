Wyborcze listy PiS. Sprawdzamy oświadczenia majątkowe Jana Dudy i Rafała Muchy

O miejsce w Senacie w okręgu numer 33., obejmującym województwo małopolskie, będzie walczył Jan Duda. Ojciec prezydenta RP to polski inżynier elektrotechnik, informatyk, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. A do tego samorządowiec.

Drugim źródłem dochodu jest emerytura , która przyniosła Dudzie 58 tys. zł. Do tego uzyskał w ubiegłym roku 20 tys. zł z tytułu diet radnego i 15 tys. zł z praw autorskich. Duda ma wspólnie z żoną 48-metrowe mieszkanie o wartości 410 tys. zł i dom o wartości 340 tys. zł. Posiada ok. 21 tys. zł oszczędności w banku (na lokacie i rachunku bieżącym). Jest też właścicielem auta kia rio o wartości 48 tys. zł.

Duda spłaca także kredyt mieszkaniowy. Zostało mu do spłaty 213 tys. zł z zaciągniętych 310 tys. zł.

W 2016 roku trafił do kierownictwa największej elektrowni w regionie. Obecnie Mucha sprawuje mandat posła, który "odziedziczył" po Joachimie Brudzińskim , obecnie europośle.

Z oświadczenia majątkowego Muchy wynika, że odłożył on ok. 215 tys. zł i 200 euro. Polityk ma też 157 tys. zł w funduszu Pekao FIO, a do tego ponad 55 tys. zł w pracowniczym programie emerytalnym (stan na czerwiec 2019 roku).