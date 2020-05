Wybory korespondencyjne. Przeprowadzi je Poczta Polska, ale kto jej za to zapłaci?

- Do dzisiaj pracownicy nic nie wiedzą o wielkości dodatkowego wynagrodzenia za doręczanie pakietów wyborczych. Docierają do nich tylko informacje, że każdy pracownik zaangażowany w proces dystrybucji pakietów wyborczych będzie musiał zawrzeć umowę-zlecenie – powiedział w rozmowie z "GW" Piotr Moniuszko, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty.

Wyliczył też, że jeżeli prawdą jest, że za każdy doręczony pakiet listonosz miałby dostać ok. 2 zł brutto, to w sumie obsłużenie 30 mln Polaków będzie kosztowało ok. 120 mln zł. Listonoszowi ma bowiem asystować drugi pracownik. Każdy z nich ma wykonywać pracę w oparciu o zawartą na te okoliczność umowę zlecenia.