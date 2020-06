Wybory prezydenckie 2020 w reżimie sanitarnym. Szereg wytycznych dla komisji wyborczych

Wybory prezydenckie 2020 odbędą się już w najbliższą niedzielę 28 czerwca. Wyborcy będą mogli oddać głos w godzinach 7.00-21.00. Większość Polaków mogła wybrać, czy chce głosować osobiście, czy też korespondencyjnie. "Większość", ponieważ w dwóch gminach obowiązuje wyłącznie głosowanie kopertowe. Mowa tutaj o Baranowie (woj. wielkopolskie) oraz o Marklowicach (woj. śląskie).

Wybory prezydenckie 2020. Poznaliśmy obostrzenia i wytyczne

Wszyscy, którzy wybrali osobiste wstawiennictwo w komisji wyborczej, muszą pamiętać o standardowych środkach ostrożności. Chodzi tutaj o zachowanie dwumetrowego dystansu, a także o obowiązek zakrycia ust i nosa. Wyjątkiem w tym przypadku jest osoba, która nie może zakryć nosa z powodu stanu zdrowia - nie musi również okazać w tym przypadku orzeczenia lub oświadczenia, jak informuje internetowy portal Radia Zet.

Zasłonę twarzy będzie można ściągnąć wyłącznie w przypadku, gdy koniecznym okaże się identyfikacja wyborcy. Odbywać się to będzie na prośbę członka komisji.

Zobacz też: Rząd PiS inwestuje w samorządy? Karnowski: to propaganda

Przy wejściu do lokalu znaleźć się musi płyn do dezynfekcji rąk. I chociaż nie ma obowiązku korzystania z niego, to jednak i resort, i sanepid zdecydowanie to rekomendują. Jeżeli natomiast wyborca nie chce z nich skorzystać, to rekomenduje się, by zastosował on jednorazowe rękawiczki.

Wytyczne zakładają także, że może być oddelegowana osoba do czuwania przy dyspenserze ze środkiem dezynfekcyjnym. Może ona zachęcać wyborów do skorzystania z możliwości dezynfekcji.

Ponadto w komisjach powinien znaleźć się taki płyn, którym można zdezynfekować przedmioty używane do głosowania, takie jak np. długopisy, czy ścianka urny.

W lokalu może przebywać maksymalnie jedna osoba na 4 mkw. Obostrzenie to obowiązuje tylko w przypadku wyborów - członkowie komisji wyborczej, a także mężowie zaufania, obserwatorzy społeczni i międzynarodowi oraz osoby pomocnicze są wyłączeni z tego obowiązku.

MZ oraz GIS zalecają również, by drzwi do komisji i w środku komisji pozostały cały czas otwarte, by wyborcy nie musieli ich dotykać. Komisja powinna być również regularnie wietrzona. Należy to zrobić przed rozpoczęciem pracy obwodowej komisji wyborczej, a także raz na godzinę przez co najmniej 10 minut. Co ważne, wietrzenie nie powinno przerywać pracy komisji.

A co w przypadku komisji? Jej członkowie będą wyposażeni w jednorazowe rękawice ochronne, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki medyczne i w przyłbice. Między stanowiskami członków powinien zostać zachowany co najmniej 1,5 m. odstępu, a na stołach w lokalach nie powinno być żadnego sukna ani innego materiału.

Samorządy przed kilkunastoma dniami zwróciły się do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o wytyczne w przypadku, gdy w komisji pojawi się osoba z objawami COVID-19. Prezydent Sopotu a zarazem współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu ze strony samorządów Jacek Karnowski tłumaczył w liście, że samorządowcy nie mają pewności, jak zareagować w takim wypadku.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące