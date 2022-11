Wydatki na kryzys energetyczny bez limitu. Kolejne pieniądze poza budżetem

Lewak 1 godz. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Piramida finansowo - wyborcza którą wymyślił PiS jest toksyczna jak wszystkie piramidy finansowe. Oni rozrzucają pieniądze ze śmigłowca, Ludzie na nich głosują. Jest coraz większa inflacja, coraz więcej ludzi nie może przeżyć do pierwszego. Liczą na następne zrzuty. Aby je otrzymać głosują na PiS. PiS zrzuca kolejne pieniądze ze śmigłowca. Operacja się powtarza tym częściej im czesterze są wybory. Ludzie się dziwią, że nie ma kryterium dochodowego . Po co? Kasa dla ludzi PiS też się przyda, a że koło nich jakoś tak więcej spada to liczba oligarchów w gronie PiS rośnie. Piramida finansowa się kiedyś przewróci, muszą się zabezpieczyć na tą chwilę. Kupują domy, działki, upadające przedsiębiorstwa, posiadłości za granicą. Czy się boją rozliczeń? A niby dlaczego? PO ich nie rozliczyło poprzednio, nie rozliczy i tym razem. PiS nie rozliczył PO, mogą liczyć na wzajemność. Aby lud się nie domyślił o co tu chodzi, nazywają to tarczami przeciw inflacji. Opozycja głosuje za tarczami, bo boi się gniewu ludu. Populizm i metoda D’Hondta, która nagradza takie zachowania to jest to co nas doprowadzi do systemu oligarchicznego jak w Rosji. Jeśli piramida się nie wywróci, to będzie druga Wenezuela. Pamiętajmy, że w PRLu zarabialiśmy miliony, które były warte 30 dolarów na miesiąc. PiS nas w tym kierunku prowadzi. Czy pozwolimy na to by Kaczyński z Gapińskim nam to zafundował? dumą, że przegonili komunę. Żyłem w PRL 30 lat i mam wyrobione zdanie co było w tym systemie złe i dlaczego z nim walczyłem. Było to inflacja, która burzyła nadzieję, że normalną pracą się do czegoś dojdzie. Upartyjnione państwo któremu się wydawało, że wie lepiej od obywateli jak żyć. Pseudodemokracja – która powodowała, że ludzie głosowali na jakieś listy, prawie nigdy na ludzi. Brak rozwoju i stagnacja wbrew głoszonej propagandzie. Zadłużanie kraju. Ideologizacja szkoły. Telewizja propagandowa. Szkoła przesiąknięta ideologią. Porównując obecnie Polskę z PRLem mogę powiedzieć, że oni nie przegonili komuny, tylko ją wymienili na swoich gangsterów. Pan Piotrowicz i Kaczyński się jeno ostali. Ideologię marksistowską, zastąpili ideologią katolicką, Propagandę o reprezentowaniu robotników, zastąpili propagandą reprezentowania katolików. Co ciekawe klasa robotnicza popierała teoretycznie tamtych i tych. A tak naprawdę popiera jednych i drugich lumpenproletariat żyjący z socjalów i karierowicze spadkobiercy szmalcowników.