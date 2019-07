Wyłudzanie pożyczek. Resort cyfryzacji zaprezentuje "propozycje przeciwdziałań"

Resort cyfryzacji zapowiada walkę z wyłudzeniami danych na zaciąganie kredytów. - Chcemy rozprawić się ze zjawiskiem wyłudzania pożyczek na skan cudzego dowodu osobistego. W resorcie cyfryzacji powstała grupa robocza z udziałem ekspertów z innych instytucji, która do końca wakacji przedstawi swoje propozycje - powiedział PAP dr Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.

Kawecki stwierdził, że do resortu coraz częściej dochodzą alarmujące sygnały dotyczące wykorzystania skanu cudzego dowodu osobistego do wyłudzenia chociażby chwilówek, które mają często wysokie oprocentowanie, ale jednocześnie krótki okres zwrotu, więc przy naruszeniu terminu spłaty kwota wierzytelności narasta bardzo szybko. - Ofiarami tych oszustw często padają osoby starsze, które dopiero na etapie egzekucji komorniczej dowiadują sie, że ktoś wziął pożyczkę na ich dowód. To jest zjawisko tzw. kradzieży tożsamości - wyjaśnił.