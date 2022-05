"Wyraźne spowolnienie" w budowlance. Nowe dane GUS to niepokojący sygnał

Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu 2022 r. - dane GUS

Jak podał GUS, na koniec kwietnia w budowie było 871,3 tys. mieszkań, o 2,9 proc. więcej niż rok wcześniej. W okresie od stycznia do kwietnia zaś deweloperzy przekazali do użytkowania 40,6 tys. mieszkań, o 3,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Deweloperzy odpowiadali przy tym za 55,2 proc. ogólnej liczby oddanych do użytkowania mieszkań.

Słabnące wskaźniki produkcji sygnalizują spowolnienie polskiej gospodarki

Również Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, pisze o "ostrym wyhamowaniu" w kontekście porównania tempa wzrostu produkcji budowlanej w kwietniu do wyników z pierwszych trzech miesięcy 2022 r. Jak podkreśla, wzrost o 9,3 proc. rok do roku to "nadal odczyt dość dobry", ale "jest to początek ścieżki wyraźnego schodzenia w dół". Jej zdaniem, należy spodziewać się teraz coraz gorszych odczytów.