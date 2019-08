Wysokie ceny energii to okazja. Firmy od oszczędzania mają pełne ręce roboty

Walka Unii Europejskiej z globalnym ociepleniem zmusza nasza gospodarkę do płacenia więcej za prąd. Ceny uprawnień do emisji CO2 choć spadły z 29 euro za tonę na początku sierpnia do 26 euro obecnie, to jednak w ciągu roku poszły w górę tak bardzo, że producenci prądu muszą podnosić ceny. Całą gospodarkę kosztuje to miliardy złotych.

Siła podwyżek nie uderzy w prywatnych odbiorców bezpośrednio, bo rząd zamroził ceny, ale i tak ktoś musi za to zapłacić. Padło na firmy. A jak na firmy, to ostatecznie także na ich klientów.

Firmy, widząc sytuację, coraz więcej pieniędzy wydają na redukcję zużycia energii. Im wyższe ceny prądu, tym bardziej takie działanie się opłaca. A już szczególnie dla tych, którzy się w takich działaniach specjalizują.

DB Energy mnoży zyski

W ubiegłym tygodniu wyniki za rok obrotowy opublikowała spółka DB Energy, która na rynku oszczędzania działa od dekady. Niedawno weszła do notowań na giełdzie NewConnect. Jej wyniki za ostatni rok obrotowy, który skończył się w czerwcu, są obiecujące.

Przychody poszły w górę o aż 228 proc. do 17 mln zł, a zysk netto wzrósł o ponad połowę do prawie miliona złotych. Co warto podkreślić, z tego miliona aż 812 tys. zł udało się zarobić w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku.

Spółka przeprowadziła z sukcesem prywatną emisję akcji i teraz pozwoli jej to na rozszerzenie oferty najbardziej marżowej usługi. Chodzi o taką, w której klient nie będzie musiał już wydawać na wdrożenie projektu efektywności energetycznej ani grosza. Zapłaci, ale dopiero, gdy inwestycja zacznie się zwracać.

DB Energy zatrudnia tylko 17 osób. Te dokonują audytów energetycznych i doradzają, a potem realizacją inwestycji zajmuje się podwykonawca.

- Pozyskiwanie klientów jest związane z doradczą częścią naszej działalności, czyli realizacją audytów energetycznych. Realizujemy też inwestycje z zakresu efektywności energetycznej kompleksowo, wykonujemy wszystkie pomiary, do czego wykorzystujemy własny sprzęt i przygotowujemy projekty pod kątem montażu finansowego. Bieżący rok obrotowy rozpoczęliśmy z portfelem pięciu projektów o łącznej wartości 10 mln zł. W kraju mamy zidentyfikowane przedsięwzięcia o wartości 300 mln zł - opisuje Feldman.

Rynek ESCO to już 200 mln zł

- 68 proc. udziału w naszej sprzedaży stanowią kompleksowe projekty inwestycyjne, które realizujemy w trzech modelach rozliczeniowych - mówi money.pl Łukasz Feldman, dyrektor finansowy DB Energy. - Pierwszy model, to gdy klient angażuje własne środki, a firma działa jako generalny wykonawca - opisuje dyrektor.

Drugi model to tzw. EPC, gdzie spółka angażuje środki własne na czas realizacji projektu, a klient spłaca kapitał inwestycyjny wraz z marżą dopiero po udowodnieniu, że jest efekt.

Wreszcie trzeci sposób to model ESCO, w którym rozliczenie inwestycji następuje w okresie od 5 do 10 lat. Klient spłaca wynagrodzenie ratalnie, wyłącznie z oszczędności wygenerowanych przez inwestycję.

Na ostatnim typie projektu marża dla DB Energy jest dużo wyższa. Za to klient zyskuje, bo właściwie nie ponosi ryzyka. Nie wykłada na to ani grosza, za to spłaca wszystko z oszczędności, które uzyskał.

- Warto zaznaczyć, że rynek ESCO w Polsce to 200 mln zł, a w Niemczech 2 mld euro. Perspektywy rozwoju są więc duże - mówi Feldman.

W drugim kwartale roku spółka podpisała wstępne porozumienie z dużą instytucją finansową, która umożliwi sfinansowanie projektów o łącznej wartości 15 mln euro w dwa lata.

Zwrot liczony nawet w miesiącach

DB Energy zrealizował właśnie projekt dla Ciech Soda, za co dostała 10 mln zł. Jak szybko Ciechowi zwróci się ten wydatek?

- Projekt jest w trakcie realizacji i podlega modyfikacjom, w związku z czym obecnie nie możemy podać okresu zwrotu - podaje Feldman. - W przypadku innego naszego projektu, na rzecz Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek, okres zwrotu z inwestycji wyniósł osiem miesięcy, przy wartości inwestycji na poziomie dwóch milionów złotych. Zdarzały się też projekty o jeszcze krótszym okresie zwrotu, wszystko zależy od rodzaju inwestycji - powiedział Feldman.

- W ciągu dziesięciu lat DB Energy zrealizowało tysiąc audytów energetycznych dla trzystu przedsiębiorstw, których okresy zwrotu były od kilku miesięcy do kilku lat - dodał Krzysztof Piontek, prezes zarządu DB Energy.

