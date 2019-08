Ceny prądu. Ostatni dzień na złożenie oświadczenia

Ten termin raz już minął - 29 lipca, ale przez to, że ok. 50 proc. uprawnionych do korzystania z zamrożonych cen prądu nie złożyło sprzedawcom stosownych oświadczeń odbiorcy końcowego energii elektrycznej, termin wydłużono do wtorku 13 sierpnia. W związku z newralgiczną datą, niektóre spółki energetyczne wydłużają pracę swoich biur obsługi klienta, nawet do późnego wieczora.