Wywóz śmieci drożeje błyskawicznie. Ale nie wszędzie. Mapa śmieciowej drożyzny

Inflacja ostatnio przyspieszyła. Jednym z głównych powodów tego, że w portfelach zostaje nam coraz mniej, jest nie tylko drożejąca żywność, ale też rosnące koszty wywozu śmieci. W lipcu, po turystyce zorganizowanej i mięsie, to był główny powód inflacji.

Za każdą osobę w gospodarstwie domowym trzeba teraz płacić o 2,25 zł więcej niż rok temu. To w przypadku śmieci posegregowanych. Niesegregowane są dużo droższe - musimy dorzucić aż 5,18 zł więcej. Statystycznie rzecz ujmując, czteroosobowej rodzinie ubyło w budżecie średnio 30 zł miesięcznie w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Zobacz też: Śmieci z Niemiec nielegalnie przemycone do Polski

To jednak średnia krajowa. Są województwa, w których podwyżki są o wiele większe. Na Podkarpaciu cena śmieci segregowanych wzrosła o 4,43 zł, a niesegregowanych o 9,03 zł. Przeciętna rodzina musi teraz wydać średnio 54 zł miesięcznie więcej. To już poważny ubytek w budżecie.

Owszem, płacimy za lata zaniedbań. Nowe, wymagane unijnym prawem poziomy recyklingu w przyszłym roku powinny wynieść 50 proc. odpadów komunalnych. W Polsce oficjalne dane mówiły niedawno o ok. 27 proc., a i tak - zdaniem branży - były mocno zawyżone.

Sprawy ruszyły zresztą mocno z miejsca, co widać po danych GUS. Przetwórstwo odpadów i odzysk surowców urosły w lipcu aż o 17,7 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem w zeszłym roku. To druga najszybciej rosnąca obecnie branża przemysłowa. Jak widać, ma pełne ręce roboty, więc i swoje usługi ceni wyżej.

Patrząc jednak na ceny w poszczególnych województwach, nasuwa się pytanie: skoro wszystkich dotknął ten sam problem, to dlaczego w województwie świętokrzyskim płaci się o jedną trzecią mniej niż średnio w kraju i o prawie połowę mniej niż w najdroższym województwie kujawsko-pomorskim?

Gmina decyduje, czyli ceny wyższe

I nie było to bez wpływu na ceny. Te już rok później były już o 19 proc. wyższe. Gminy niby podpisują umowy w przetargach, ale te kończą się dużo wyższymi cenami, niż gdy firmy musiały namawiać klientów do swoich usług indywidualnie. To kolejny dowód na odwieczną ekonomiczną prawdę, że im wyższa konkurencja, tym ceny niższe.