Wyższa kwota bez PIN-u. Firmy liczą na krociowe zyski

Polska tworzy awangardę płatności zbliżeniowych na świecie. W żadnym razie nie jest to oklepane wyrażenie. Potwierdzają to dane, których w tym artykule pojawi się sporo. Zacznę od tego, że niemal wszystkie terminale w sklepach obsługują płatności zbliżeniowe. Ten rodzaj płatności stanowi ponadto większość transakcji bezgotówkowych (85 proc. według Visy). Polacy mają w swoich portfelach prawie 34 mln kart zbliżeniowych.

Jak podaje Mastercard, aż 66 proc. transakcji przy pomocy karty zbliżeniowej dotyczy zakupów powyżej 50 zł. Co oznacza, że i tak trzeba wpisać kod PIN. Agenci rozliczeniowi pracują nad tym, by podnieść limit do 100 zł. Nie byłoby to możliwe bez zgody Narodowego Banku Polskiego. Visa dostała ją na początku lutego, a Mastercard w maju ubiegłego roku

- Widzimy, że firmy, które akceptują płatności bezgotówkowe, notują obroty wyższe o 5-20 proc. w zależności od branży. Do tego dwa razy skraca się czas obsługi transakcji. Dla klientów to wygoda i dogodność w płaceniu - powiedział money.pl Robert Łaniewski, ekspert Fundacji Rozwoju Bezgotówkowego.

- Gospodarka się zmienia. Polaków stać na więcej, więc to dobry krok, by urosła płatność minimalna kartą bez podawania PIN-u. Następna będzie popularyzacja płatności "w tle". Chodzi o wyrażenie woli zapłacenia za jakiś produkt lub usługę. Takie rozwiązanie spełnia się w modelu biznesowym Ubera - dodał Robert Łaniewski z Fundacji Rozwoju Bezgotówkowego.

Limit 50 zł płatności jest jednym z najniższych w Europie. Wyższe kwoty minimalne są m.in. w Wielkiej Brytanii – 30 funtów (ok. 145 zł), we Francji i Irlandii – 30 euro (ok. 130 zł), ale też np. na Litwie – 25 euro (ok. 105 zł), w Rumunii czy na Słowacji – 20 euro (ok. 85 zł).