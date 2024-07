Wzrost płacy minimalnej. Jest różnica zdań

Mik 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Podnoszenie minimalnej nic nie zmienia, bo rząd podnosi ceny produktów co za tym idzie i tak w portfelu najbiedniejszych nic nie zostanie a pracodawca będzie dostawał po kieszeni. Nikt nie bd szczęśliwy oprócz rządu do którego wpadnie więcej pieniędzy z opłat. Do minimalnej z zachodu i tak brakuje prawie z 1000 zł i tak przepaść i tak przepaść