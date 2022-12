Za chleb będziemy płacić coraz więcej, bo posłowie nie uratują piekarni

Piekarnie już dziś odczuwają kryzys gazowy i stoją na granicy opłacalności. Tymczasem właściciele firm nie mogą liczyć na to, że obejmie ich mechanizm osłonowy zapewniający tańszy gaz. Posłowie nie zdecydowali się włączyć do niego piekarni. Branża już ostrzega, że to oznacza bankructwa i dalszy wzrost cen chleba.