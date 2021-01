Gigantyczny dług Polski. Kolejne miliardy "w plecy"

Ted 45 min. temu zgłoś do moderacji 218 3 Odpowiedz

W najbliższym czasie wyborcom PIS-u , zaczną otwierać się oczy na Polską rzeczywistość. To było do przewidzenia. Podwyżki cen, prawie wszystkiego. Obniżki poborów. Wzrost bezrobocia. Społeczeństwo Polski - biednieje. Jest to smutne.