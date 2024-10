Zagubione miliony Orlenu. Wychodzą na jaw nowe ustalenia

Redakcja Onetu oraz szwajcarski nadawca publiczny SRF ustaliły, że Samer Awad - były prezes spółki Orlen Trading Switzerland - jako szef OTS brał udział w nielegalnym obrocie ropą pochodzącą z objętego sankcjami Iranu. "Menedżer wybrany przez ekipę Obajtka wielokrotnie kontaktował się z osobami uznanymi przez amerykański Departament Sprawiedliwości za wspierające międzynarodowy terroryzm" - czytamy.

Jak dotąd nie jest jasne, jak doszło do tego, że Awad został prezesem OTS niemal od razu po powołaniu spółki do życia. Źródła Onetu wskazują, że 53-letniego Libańczyka na to stanowisko miał rekomendować wiceprezes Orlenu Michał Róg.

Problemy szwajcarskiej spółki tradingowej Orlenu Orlen Trading Switzerland (OTS) wyszły na światło dzienne kilka miesięcy temu. Wszystko przez niezrealizowane zamówienie na ropę i produkty ropopochodne, które wygenerowało stratę w wysokości 1,6 mld zł. Spółka zapłaciła zaliczki, których nie odzyskała.

Jak pisaliśmy na money.pl, założona w szwajcarskim kantonie Zug tradingowa spółka zależna Orlenu wyłożyła pieniądze "tytułem przedpłat na poczet zakupu ropy oraz produktów ropopochodnych". Dostawy nigdy jednak nie dotarły. Spółka wystąpiła więc o zwrot zaliczek. Pieniędzy jednak też nie otrzymała, a możliwość odzyskania przedpłat "określiła jako mało prawdopodobną".

Skutek? Koncern poinformował, że konieczna jest korekta wyniku finansowego OTS za 2023 r.

Problemy z zamówieniem i olbrzymi odpis

Grupa Orlen wskazała, że przewiduje dodanie dodatkowej kwoty w wysokości 1,6 mld zł w pozycji "pozostałych kosztów operacyjnych". Wyjaśniła, że wpływ mają na to głownie utracone zaliczki na dostawy.

Cała sprawa wywołała duże poruszenie.

Jak tłumaczył nam Orlen wiosną, od maja 2023 r. spółka wypłaciła ok. 1,6 mld zł zaliczek pośrednikom handlu ropą naftową. Większość dostaw miała być zrealizowana do końca 2023 r., a pozostałe do końca stycznia 2024 r.

"Firmy te nie zrealizowały swoich zobowiązań ani też, wezwane do zwrotu zaliczek, nie rozliczyły się z Orlen Trading Switzerland" - zaznaczał Orlen.

Namierzono pieniądze

W środę wieczorem dziennikarz Radia Zet poinformował, że namierzono "zgubione" miliony dolarów. Nadal nie wiadomo jednak, czy koncern będzie w stanie je odzyskać. Mariusz Gierszewski ocenił, że będzie to trudne.

Wiosną tego roku Orlen poinformował nas, że "od początku marca 2024 r. nowe władze Orlen Trading Switzerland dążyły do wyegzekwowania zapisów kontraktowych lub odzyskania zaliczek. Okazało się to niemożliwe w związku uchylaniem się pośredników od tych zobowiązań. Należy zaznaczyć, że wbrew standardom zaliczki zostały wypłacone bez zastosowania zabezpieczeń i trafiły do podmiotów, z którymi Orlen SA nigdy wcześniej nie współpracował".

