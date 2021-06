Zakaz handlu w niedziele. Intermarche zaprasza na zakupy 7 dni w tygodniu

SKONCZYC Z TY... 59 min. temu zgłoś do moderacji 7 21 Odpowiedz

ROBIENIEM Z USTANOWIONEGO PRAWA TATA WARIATA WPROWADZIC USTAWE ZAKAZUJACA PROWADZENIA USLUG POCZTOWYCH W SKLEPACH I SPRAWA ZALATWIONA KONIEC KROPKA BO TO CO SIE WYRABIA TO JUZ SA KPINY