Zakup działki rolnej będzie łatwiejszy. Prezydent podpisał ustawę

Jak poinformowała PAP Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą we wtorek.

Przypomnijmy, że ustawa znacznie ograniczająca obrót ziemią rolną weszła w życie ponad 3 lata temu. Wprowadzała ona zasadę, że ziemię rolną mógł kupić tylko polski rolnik. Miało to zapobiec wykupowaniu gruntów przez obcy kapitał.

W efekcie jednak obrót ziemią był znacznie utrudniony. Stąd decycja o nowelizacji.

Nowe przepisy zwiększają do 1 hektara limit, do którego ziemię będzie mógł kupić nie-rolnik. Do tej pory było to zaledwie 0,3 ha. Podobny limit ma funkcjonowac również na terenie miast.

Właśnie w miastach nie będzie limitu co do liczby kupionych takich działek. Ale już we wsi na cele nierolne będzie można kupić tylko jedną działkę.

Każdy, kto będzie chciał kupić więcej niż 1 hektar, musi prowadzić działalność rolniczą. I to przynajmniej przez 5 lat. Do tej pory jednak był to okres dwukrotnie dłuższy.

Będzie można również zbyć nieruchomość na rodzinę. Oprócz małżonka i dzieci, taka możliwość zaistnieje również w przypadku rodzeństwa, rodziców oraz pasierbów.

Wciąż jednak prawo pierwokupu będzie miał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Nowe przepisy wejdą w życie w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

