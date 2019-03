Zamek w Stobnicy powstaje i jest prawie gotowy. Skandale mu nie zaszkodziły

– Po kontroli uznaliśmy, że decyzja środowiskowa pod tę inwestycję była oparta nieprawdziwych danych podanych przez inwestora. Stąd decyzja o przeprowadzenia powtórnego postępowania środowiskowego. Jednocześnie ze względu na nieprawdziwe dane inwestor musi odpowiedzieć. Dlatego sprawę skierowaliśmy do prokuratury, bo nasza rola na stwierdzeniu uchybień się kończy, a inne organy państwa są od tego, by wyciągać w związku z tym konsekwencje – mówił w rozmowie z dziennikarzem money.pl Kowalczyk pod koniec września ubiegłego roku.

Wcześniej do działań włączyły się prokuratura i samo CBA, które w lipcu ubiegłego roku wkroczyło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu by ustalić, czy nie doszło do nieprawidłowości na etapie postępowania administracyjnego.