Zamek w Stobnicy: wojewoda nie uchylił pozwolenia na budowę. To nic niezwykłego – mówi ekspert

Tzw. zamek w Stobnicy to inwestycja poznańskiej spółki D.J.T. Budowa kilkunastopiętrowego budynku w Puszczy Noteckiej została odkryta dosłownie przypadkiem i od razu wzbudziła kontrowersje. Szybko okazało się, że inwestor w dokumentach zaniżył powierzchnię inwestycji, zajął kawałek należącego do państwa kanału.

Co dalej z zamkiem?

- Wojewoda jednocześnie potwierdził, że zostało złamane prawo i z tego, co wiem, dostarczył dokumenty prokuraturze. Wbrew pozorom jedno nie stoi w sprzeczności z drugim, współpraca z prokuraturą to jedno, zajmowanie się sprawami proceduralnymi – drugie – mówi money.pl mec. Marcin Budzyński, również zajmujący się prawem budowlanym. Dodaje, że każda taka sprawa jest niezwykle skomplikowana.

- Co do zasady decyzję uchyla organ, który ją wydał. Wojewoda ma prawo uchylić decyzję na przykład starosty i skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia. Ale dzieje się to najczęściej przed rozpoczęciem inwestycji, nie w trakcie jej trwania – dodaje Janczarek.